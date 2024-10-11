Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 1 Ölü

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Otobüs kazasından acı haber geldi, yaralılardan biri öldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampolden aşağı devrilen otobüste yaralanan 21 kişinin biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolu Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A., idaresindeki 35 BIB 565 plakalı yolcu otobüsü kontrolden 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Gaziantep'e öğrenilen yolcu otobüsünün kaza yaptığı bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri trafik güvenliğini alırken kazada yaralanan 21 kişinin hastanede tedavileri devam ederken Y.Z.D., isimli şahsın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.