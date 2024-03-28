Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı, meslek liselerinin eğitim kalitesini arttırmaya önem veriyor

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici meslek liselerinin eğitimin kalitesinin arttırılmasından önemli bir görevinin olduğunu belirtti.
Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Kaymakam Osman Bilici, ilk olarak okul müdürü Emin Çınar'dan okulun genel durumu ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Akabinde Kaymakam Bilici, öğretmenler ile bir araya geldi. Öğretmenlerden mesleklerine ilk günkü heyecanla sarılmalarını isteyen Kaymakam Bilici, öğretmenlerin ilçedeki eğitim kalitesini artırma çalışmaları çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Kaymakam Bilici, ziyaretinde öğrenciler ile yakından ilgilenerek sohbet etmeyi de ihmal etmedi. - AFYONKARAHİSAR
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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