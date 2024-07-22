Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kasten yaralama suçundan aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kasten yaralama suçundan aranan şahsı yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kasten yaralama suçundan aranan şahsı yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan B.D. isimli şahsı kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla Bolvadin'nde yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Jandarma, suç ve suçlularla mücadelesine devam edeceğini açıkladı.

22.07.2024 14:08
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.D. isimli şahsı Bolvadin'nde yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen çalışmalar neticesinde; kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.D. isimli şahıs Bolvadin'nde yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kasten yaralama suçundan aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

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