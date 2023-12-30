Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü 2023 yılında büyük başarı elde etti

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü 2023 yılında 668 bin 787 kimlik kartını ve 194 bin 596 sürücü belgesi de yenilerken ayrıca 62 bin 972 vatandaşın pasaport değişimini gerçekleştirerek büyük bir başarı sağladı.

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü insan odaklı yenilikçi çalışmaları ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. 2023 yılında kimlik kartı değişimi, pasaport, nüfusmatik ve evde nüfus hizmetleri ile vatandaşların iş ve işlemleri hem kolaylaştırıldı hem de hızlandırıldı.

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından pasaport ve sürücü belgesi iş ve işlemleri için de Afyonkarahisar merkez ve 17 ilçede vatandaşlara hizmet sundu. Vatandaşlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü hizmet alanına giren 62 farklı işlemi e-devlet üzerinden yaparak daha hızlı hizmet aldı.

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü 2023 yılında 668 bin 787 kimlik kartını yeni tip kimlik kartına dönüştürerek bu alanda yüzde 92'lik bir başarı elde etti. 194 bin 596 sürücü belgesi de yenilenerek bu alanda da yüzde 76'lık oranla değişim sağlandı. 62 bin 972 vatandaşın pasaport değişimi ve 125 bin 898 diğer nüfus işlemleri hizmeti verilerek vatandaşların iş ve işlemleri yapılmış oldu.

"735 vatandaşa evde hizmet"

İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünce yürütülen adreste nüfus hizmeti çerçevesinde şehit aileleri, gaziler, gazi aileleri, hastalara, yaşlılara, engellilere ve cezaevi hükümlülerine adreste nüfus hizmeti sundu. Merkez ilçe ve 17 ilçe nüfus müdürlüğünce toplamda 735 vatandaşa evlerinde hizmet verildi. - AFYONKARAHİSAR