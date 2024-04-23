Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Yerel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Sandıklı'ya bağlı Kızık köyünde yağmur duası yapıldı. Muhtarlık ve köy halkının düzenlediği yağmur duasında camide mevlit okunduktan sonra vatandaşlar dualar ile muhtarlığın önünde ki alana geldi. Bu alanda yine dualar okunarak yağmur yağması için eller semaya açıldı. Daha sonra muhtarlık ve köy halkı tarafından hazırlanan yemek ikramı yapıldı.

Yağmur duasına Kaymakam Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Kızık Köyü Muhtarı Yılmaz Başpınar, daire amirleri ve köy halkı katıldı. - AFYONKARAHİSAR