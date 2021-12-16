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Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü - Son Dakika

Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü

16.12.2021 10:22

Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründüAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da günlerdir beklenen kar yağışı başlarken, kent yağış sonrası adeta beyaz bir örtü ile kaplandı.

Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da günlerdir beklenen kar yağışı başlarken, kent yağış sonrası adeta beyaz bir örtü ile kaplandı.

Meteorolojinin Afyonkarahisar ve çevresi için yaptığı kar yağışı uyarısı doğru çıkarken, kentte sabaha karşı başlayan yağış günün ilk ışıkları ile etkisini arttırdı. Yağışın devam ettiği kent beyaza bürünürken, yağışla birlikte cadde ve sokaklarda boş kaldı. İnsan kalabalığı ile bilinen Anıtpark'da yağış sonrası bomboş kalırken, parkta karla kaplanan ağaç ve çiçekler ise fotoğraf meraklıları için güzel bir manzara oluşturdu. Kar yağışına sevinen vatandaşlar ise özellikle kurak geçen bir dönemin ardından yağan karın bereketi de beraberinde getireceğine inandıklarını ifade ettiler.

Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü
Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü
Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü
Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü

Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar kar yağışla birlikte beyaza büründü - Son Dakika


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