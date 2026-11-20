İstanbul'da düzenlenen 26. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcular 1 altın ve 1 bronz olmak üzere 2 madalya kazandı.

6-8 Kasım 2026 tarihleri arasında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 13 ülkeden yaklaşık bin 200 sporcu katıldı. Şampiyonada Sandıklı Yıldız Spor Kulübü sporcusu Muhammed Seyfi Özen, U21 Erkek Takım Kumite kategorisinde Balkan şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Şampiyonlar Spor Kulübü sporcusu Sultan Sarıgül ise Genç Bayan Kata kategorisinde Balkan üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Afyonkarahisarlı sporcuların elde ettiği başarı kentte sevinçle karşılanırken, sporcular ve antrenörleri tebrik edildi.