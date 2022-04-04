Ağaç sevdalısı köylüler, 28 yıldır bu şenlikte buluşuyor- Dinar'da 28 yıldır devam eden fidan dikim şenliği bu yılda yapıldı- Köylüler çoluk çocuk... - Son Dakika
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Ağaç sevdalısı köylüler, 28 yıldır bu şenlikte buluşuyor- Dinar'da 28 yıldır devam eden fidan dikim şenliği bu yılda yapıldı- Köylüler çoluk çocuk...

04.04.2022 14:25

Ağaç sevdalısı köylüler, 28 yıldır bu şenlikte buluşuyorDinar'da 28 yıldır devam eden fidan dikim şenliği bu yılda yapıldı Köylüler çoluk çocuk davul zurna eşliğinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Afşar köyünde 28 yıllık fidan dikim şenliği geleneği...

Ağaç sevdalısı köylüler, 28 yıldır bu şenlikte buluşuyor

Dinar'da 28 yıldır devam eden fidan dikim şenliği bu yılda yapıldı

Köylüler çoluk çocuk davul zurna eşliğinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Afşar köyünde 28 yıllık fidan dikim şenliği geleneği bu yılda yaşatıldı. Köylüler çoluk çocuk, davul zurna eşliğinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Dinar ilçesine bağlı Afşar köyünde 28 yıldan bu yana yaşatılan gelenekle bu yılda yüzlerce fidan dikildi. Köy sakinleri sabahın erken saatlerinde genciyle, yaşlısıyla, çoluk çocuk önceden belirlenen fidan dikim alanına giderek davul zurna eşliğinde fidanları adeta bayram havasında ekti.

Fidan dikimi ile ilgili konuşan ve 28 yıldan bu yana etkinliğe katılan Nazım Yıldırım, geleneğin 1994 yılında köy muhtarlığı tarafından alınan karar ile başladığını ifade etti. Yıldırım, "Atalarımız bu toprakları, vatanı kolay bulmadı. Bizlerin her yıl doğaya 16 ağaç borcu var yani kişi başı yıllık 16 ağaç tüketiyoruz. Afşar köyü bugüne kadar 300 bin fidan dikti. Önümüzdeki yıllarda da çerçevemizdeki bütün çıplak tepeler yeşile boyanacak ve oralara da fidan dikeceğiz. Biz bütün Türkiye Afşar köyü olsun istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerde köy sakinlerinin gerçekleştirdiği şenliğe destek vererek onlarla birlikte ağaç dikimi yaptı.

Ağaç sevdalısı köylüler, 28 yıldır bu şenlikte buluşuyor- Dinar'da 28 yıldır devam eden fidan dikim şenliği bu yılda yapıldı- Köylüler çoluk çocuk...
Ağaç sevdalısı köylüler, 28 yıldır bu şenlikte buluşuyor- Dinar'da 28 yıldır devam eden fidan dikim şenliği bu yılda yapıldı- Köylüler çoluk çocuk...
Ağaç sevdalısı köylüler, 28 yıldır bu şenlikte buluşuyor- Dinar'da 28 yıldır devam eden fidan dikim şenliği bu yılda yapıldı- Köylüler çoluk çocuk...

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Karahisar, Hisarcık, Afşar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağaç sevdalısı köylüler, 28 yıldır bu şenlikte buluşuyor- Dinar'da 28 yıldır devam eden fidan dikim şenliği bu yılda yapıldı- Köylüler çoluk çocuk... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağaç sevdalısı köylüler, 28 yıldır bu şenlikte buluşuyor- Dinar'da 28 yıldır devam eden fidan dikim şenliği bu yılda yapıldı- Köylüler çoluk çocuk... - Son Dakika
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