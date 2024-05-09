Ağrı'da kontrolden çıkan Tofaş takla attı - Son Dakika
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Yerel

Ağrı'da kontrolden çıkan Tofaş takla attı

Ağrı'nın merkeze bağlı Hürriyet mahallesinde seyir halinde olan bir Tofaş araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Olayda bulunan 4 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların durumu iyi.

09.05.2024 19:13
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Ağrı'da kontrolden çıkan Tofaş böyle takla attı

AĞRI - Ağrı'da kontrolden çıkan araç takla atarak karşı şeride geçti, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Hürriyet mahallesinde seyir halinde olan 65 ABK 797 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybedince takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yan yatar vaziyette olan aracın içinde bulunan 4 kişinin çevredeki vatandaşlar yardımıyla dışarıyla çıkarıldığını gördü. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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