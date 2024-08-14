Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası\'nda başarılı olan güreşçileri kabul etti

Yerel

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, 23-28 Temmuz 2024 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden Eleşkirtli güreşçileri makamında kabul ederek tebrik etti.

Türkiye Şampiyonası'nda 34 kiloda Türkiye şampiyonu olan Berat Çelik ve aynı müsabakalarda 44 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Miraç Harun Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'yi ziyaret etti. Başarılı güreşçileri kabul eden Çelebi, sporcuların elde ettikleri başarılardan dolayı duyduğu gururu dile getirerek, "Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Ata sporumuz güreş branşında memleketimizi başarıyla temsil ettiniz. Güreş şampiyonalarında bizlere çok güzel heyecanlar yaşattınız. Bundan sonra da spor hayatınızda nice büyük başarılar elde etmenizi temenni ediyorum. Başarılı sporcularımızı dünya ve olimpiyat şampiyonalarında görmeyi arzuluyoruz. İl Müdürlüğü olarak sporcumuzun her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelebi, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyarette, Eleşkirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sebahattin Güzel ile güreş antrenörü Adem Şahna da hazır bulundu. - AĞRI