Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan güreşçileri kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan güreşçileri kabul etti

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası\'nda başarılı olan güreşçileri kabul etti

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden Eleşkirtli güreşçileri makamında kabul ederek tebrik etti. Çelebi, sporcuların elde ettikleri başarılardan dolayı gurur duyduğunu belirtti ve başarılarının devamını diledi.

14.08.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, 23-28 Temmuz 2024 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden Eleşkirtli güreşçileri makamında kabul ederek tebrik etti.

Türkiye Şampiyonası'nda 34 kiloda Türkiye şampiyonu olan Berat Çelik ve aynı müsabakalarda 44 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Miraç Harun Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'yi ziyaret etti. Başarılı güreşçileri kabul eden Çelebi, sporcuların elde ettikleri başarılardan dolayı duyduğu gururu dile getirerek, "Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Ata sporumuz güreş branşında memleketimizi başarıyla temsil ettiniz. Güreş şampiyonalarında bizlere çok güzel heyecanlar yaşattınız. Bundan sonra da spor hayatınızda nice büyük başarılar elde etmenizi temenni ediyorum. Başarılı sporcularımızı dünya ve olimpiyat şampiyonalarında görmeyi arzuluyoruz. İl Müdürlüğü olarak sporcumuzun her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelebi, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyarette, Eleşkirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sebahattin Güzel ile güreş antrenörü Adem Şahna da hazır bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

İsmail Demirci, Eleşkirt, Türkiye, Gençlik, Çelebi, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan güreşçileri kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
13:08 TBMM’ye hitap edecek Mahmud Abbas’tan kürsü talebi Oturarak konuşmak istedi ama... TBMM'ye hitap edecek Mahmud Abbas'tan kürsü talebi! Oturarak konuşmak istedi ama...
07:31 Yerden kalkmıyorlardı Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba
00:28 Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 16:56:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, İsmail Demirci U13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan güreşçileri kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement