AGÜ, Times Higher Education tarafından dünya üniversiteleri arasında ilk 200'e girdi - Son Dakika
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AGÜ, Times Higher Education tarafından dünya üniversiteleri arasında ilk 200'e girdi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2024 Toplumsal Etki Sıralaması'nda dünya üniversiteleri arasında ilk 200'e girerek büyük bir başarı elde etti. AGÜ, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede 101-200 bandında yer aldı. Ayrıca AGÜ, 2024 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteler listesinde 18. sırada yer alarak Türkiye'den listeye giren tek üniversite oldu.

13.06.2024 08:44
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) dünya üniversiteleri arasındaki prestijini bir kez daha kanıtladı. Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2024 Toplumsal Etki Sıralaması'nda AGÜ, dünya üniversiteleri arasında ilk 200'e girerek büyük bir başarı elde etti. İlk 200'e Türkiye'den giren üniversiteler arasında İTÜ, ODTÜ, AGÜ, Yıldız Teknik üniversiteleri yer aldı.

Bu yıl Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenen Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi'nde (The Global Sustainable Development Congress) açıklanan sıralamada 112 ülkeden 2 bin 152 üniversite yer aldı.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) dikkate alınarak yapılan değerlendirmede AGÜ, dünyadaki tüm üniversiteler arasında 101-200 bandında yer alarak büyük bir başarı gösterdi. AGÜ, Türkiye'de İTÜ ve ODTÜ'nün ardından 3'üncü sırada yer alırken, Yıldız Teknik Üniversitesi de 101-200 bandında yer aldı. Bahçeşehir, Hacettepe, Özyeğin ve Selçuk üniversiteleri ise 201-300 bandında listelendi.

AGÜ'nün gerçekleştirdiği topluma katkı amaçlı çok sayıda etkinlik ve proje sayesinde farklı kategorilerde de başarılar elde etti. "Yoksulluğa Son" kategorisinde 5'inci, "İklim Eylemi" kategorisinde 7'nci, "Nitelikli Eğitim" kategorisinde 9'üncü, "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" kategorisinde 35'inci, "Erişilebilir ve Temiz Enerji" kategorisinde 48'inci, "Sorumlu Üretim ve Tüketim" kategorisinde 52'nci, "Temiz Su ve Sanitasyon" kategorisinde 63'üncü, "Karasal Yaşam" kategorisinde 75'inci, "Sudaki Yaşam" kategorisinde 91'inci sırada yer alan AGÜ toplam 9 ayrı kategoride ilk 100'e girmeyi başardı.

AGÜ ayrıca Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan ve geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Lugano şehrindeki Franklin Üniversitesi'nde düzenlenen törende açıklanan 2024 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteler listesinde de 18'inci sırada yer alıp, genel sıralamaya Türkiye'den listeye giren tek üniversite olarak son bir haftada iki uluslararası başarı elde etmiş oldu.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, son bir hafta içinde açıklanan üniversitelerin topluma gerçek katkılarını ölçen dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlardan olan Times ve WURI'nin açıkladığı listelerde AGÜ'nün en üstlerde yer almasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek "Üniversitemizin bu başarıları AGÜ'nün topluma yaptığı katkıların ve eğitimdeki üstünlüğünün en önemli göstergesidir" dedi.

Rektör Yılmaz, topluma katkı sağlayacak yeni projeler ile bu başarılarını istikrarlı şekilde sürdürmeye amaçladıklarını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AGÜ, Times Higher Education tarafından dünya üniversiteleri arasında ilk 200'e girdi - Son Dakika

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