Ahmet Serkan Tuncer Mezitli Belediye Başkanlığı'na başladı

Yerel

Mezitli Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Serkan Tuncer, mazbatasını alarak göreve başladı.

Başkan Tuncer, Adliye'de mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Tuncer, hizmetleriyle Mezitli'ye değer katmaya hazır olduğunu belirtti. Tuncer, şunları söyledi:

"Yoğun bir seçim sürecinin ardından heyecanla beklediğimiz gün geldi ve mazbatamızı alarak resmi olarak göreve başladık. Seçimlerin ardından yapılan sayım sonuçlarıyla ve halkın büyük çoğunluğunun desteğini arkamıza alarak Mezitli tarihinde alınmış en yüksek oyu aldık. Mezitli'ye olan bağlılığımı ve hizmet aşkımı dile getirmekten hiçbir zaman çekinmedim. Yerel yönetimde; şehrimizi daha yaşanabilir bir yer haline getirme vizyonumuzla, kentimizin önündeki engelleri aşacağız. Mezitli'nin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, altyapıyı güçlendirmek, kamusal hizmetleri iyileştirmek ve toplumun her kesimine eşit şekilde hizmet etmek amacıyla devraldığımız önemli bir görevimiz var. Halkımızın desteğiyle ve birlikte çalışarak, şehrimizi daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tam. Kentimizin daha güzel yarınları için her kesim ile el ele vererek çalışacağımızı belirtmekten mutluluk duyuyorum. Mezitli'ye hizmet etmiş tüm Belediye Başkanlarına ve desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum."