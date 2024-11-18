Aida Blu ile 2 bin 38 yolcu Marmaris'e geldi - Son Dakika
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Yerel

Aida Blu ile 2 bin 38 yolcu Marmaris'e geldi

Dev yolcu gemisi Aida Blu, 2 bin 38 yolcusu ile Marmaris'e demir atarak ilçeye can suyu oldu.

18.11.2024 23:48
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Dev yolcu gemisi 2 bin 38 yolcusu ile Marmaris'e demir attı

MUĞLA - Dünyanın en güvenli limanları arasında yer alan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Gümrüklü Limanı'na bu sabah saatlerinde 2 bin 38 yolcusu ile dev kruvaziyer yolcu gemisi Aida Blu demir attı. Uzun yıllar sonra tekrar Marmaris Limanı'na gelen gemi akşam saatlerinde Girit'e doğru yola çıkacak.

Yaz sezonunun bitmesinin ardından ilçeye adeta can suyu olan 253 metre uzunluğuna 33 metre genişliğinde içinde birden fazla restoranı ve alışveriş merkezi olan, 5 yıldızlı yüzen tatil köyü olarak tanımlanan İtalya Bayraklı Aida Blu, Antalya'dan aldığı 2 bin 38 Alman turistler ile bu sabah Marmaris Gümrüklü Limanı'na demir attı. Gemi içindeki yolcular ilçede çeşitli aktivitelere katılmak ve Marmaris çarşısını gezmek için gemiden ayrıldı. 641 mürettebatı olan dev geminin, bu akşam saat 20.00' e kadar Marmaris'te kaldıktan sonra limandan ayrılıp Girit adası Heraklion Limanı'na gideceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aida Blu ile 2 bin 38 yolcu Marmaris'e geldi - Son Dakika

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