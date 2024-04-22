AK Parti İl Başkanı ve Milletvekili Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Şehitler Haftasında şehit ailelerini ziyaret ederek sohbet ettiler.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hain saldırıda şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ı kabri başında dualarla yad etti. Ardından şehidin ailesi ile evinde bir araya geldi.

Şengüloğlu ve teşkilat mensupları daha sonra 6 Eylül 2015'te Dağlıca'da bölücü terör örgütü PKK tarafından askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonrası şehadete yürüyen Sözleşmeli Piyade Er Cihan Aksarı'nın ailesini ve 5 Şubat 2020'de Van'ın Bahçesaray ilçesinde katıldığı arama kurtarma çalışmalarında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesini ziyaret etti. Şengüloğlu, "Rabb'im, şehitlerimizin makamlarını ali eylesin, sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Sizler şehitlerimizin bizlere emanetlerisin, sizlere hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.

Milletvekili Ercan Öztürk ve beraberindeki AK Parti heyeti ise 4 Eylül 2020 tarihinde Suriye'de insani yardımda bulunan Kızılay aracına düzenlenen saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın ailesini ziyaret etti.

Öztürk ve teşkilat mensupları ardından 6 Şubat depreminde şehit olan Turan Uğurlu'nun Düzce'de yaşayan ailesi ve 24 Ekim 2018'de Erzincan'da operasyona giderken bindiği aracın devrilmesi sonucunda şehit olan Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın ailesi ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Ercan Öztürk şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Öztürk, şehitlerin vatanları için gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlığı unutamadıklarını vurguladı. - DÜZCE