AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, sel nedeniyle hasar gören ilçe ve köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, sel nedeniyle hasar gören ilçe ve köylerde incelemelerde bulundu

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, sel nedeniyle hasar gören ilçe ve köylerde incelemelerde bulundu

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, beraberindeki heyetle birlikte sel felaketi yaşayan ilçe ve köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Altınok, selzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hasar tespitleri yapılması için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.

16.07.2024 10:14
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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, sel nedeniyle hasar gören ilçe ve köylerde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat ile birlikte sel bölgesinde incelemelerde bulunan Altınok, sel felaketi yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tortum Demirciler, Narman Alabalık, Oltu Çatak ve Pasinler ilçesinde temaslarda bulunan heyet, gerekli tespitleri yaptı.

Altınok, "Selden hasar gören vatandaşlarımızın tüm eksikliklerinin en kısa zamanda tamamlanması için gerekli görüşmeleri yerinde yaptık. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, sel nedeniyle hasar gören ilçe ve köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, sel nedeniyle hasar gören ilçe ve köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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