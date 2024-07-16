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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, sel nedeniyle hasar gören ilçe ve köylerde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat ile birlikte sel bölgesinde incelemelerde bulunan Altınok, sel felaketi yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tortum Demirciler, Narman Alabalık, Oltu Çatak ve Pasinler ilçesinde temaslarda bulunan heyet, gerekli tespitleri yaptı.

Altınok, "Selden hasar gören vatandaşlarımızın tüm eksikliklerinin en kısa zamanda tamamlanması için gerekli görüşmeleri yerinde yaptık. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" diye konuştu. - ERZURUM