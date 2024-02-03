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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, su çilesi çeken vatandaşlara çözüm sözü verdi - Son Dakika
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Yerel

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, su çilesi çeken vatandaşlara çözüm sözü verdi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, su çilesi çeken vatandaşlara çözüm sözü verdi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de su kartı doldurma noktasında yaşanan sıkıntılara çözüm sözü verdi. Hatipoğlu, vatandaşların şikayetlerini dinleyerek, hizmetin tüm bölgelere ulaştırılacağını belirtti.

03.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, su kartı doldurma noktasında 'su çilesi çekiyoruz' diyen vatandaşlara çözüm sözü verdi.

Eskişehir'in Sütlüce Mahallesi'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ESKİ) su yükleme noktasında sıra oluşturan mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Oluşan kuyruğun sebebini soran Hatipoğlu, vatandaşların şikayetlerini dinledi. Kuyrukta bekleyen bir vatandaş, mahalledeki su yükleme noktası sayısının sz olduğundan yakınarak, "Koca mahallede su yükleme noktası yok denecek kadar az. Her gün burada böyle kuyruk oluyor. Biz bu mahallede adeta üvey evlat muamelesi görüyoruz, su çilesi çekiyoruz. Belediyelerimiz neden bize hizmet etmiyor anlamış değilim. İnşallah bu düzen değişecek" dedi.

Sırada bekleyen vatandaşlara bu sıkıntıların çözüleceğini ifade eden Nebi Hatipoğlu, "Biliyorsunuz mevcut yerel yönetimler kentin 1-2 mahallesine götürdüğü hizmeti maalesef diğer bölgelere götürmüyor. Yerel seçimlerin ardından hizmetimizi tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak için canla başla çalışacağız. İnşallah o tarihten sonra böyle sıkıntılarınız kalmayacak. Söz verdiğim üzere göreve geldikten sonra 2 yıl içerisinde hanelere ulaştırılan suyu tertemiz bir hale getirerek, sizi bu çileden kurtaracağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, su çilesi çeken vatandaşlara çözüm sözü verdi - Son Dakika
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