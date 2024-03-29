AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak: Seçime Hazırız - Son Dakika
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Yerel

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak: Seçime Hazırız

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir teşkilatının 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için hazır olduğunu belirtti. 5700 teşkilat mensubunun görevlendirildiği seçimlerde, partinin sistem üzerinden sonuçları anlık olarak takip edeceği ve şaibeye mahal vermeden ıslak imzalı tutanakları kendi sistemlerine yükleyecekleri ifade edildi.

29.03.2024 15:36  Güncelleme: 15:45
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir teşkilatı olarak seçime hazır olduklarını belirtti.

Seçimlerde 5700 teşkilat mensubu görevlendirdiklerini söyleyen Albayrak, açıklamasında şunları söyledi:

"AK Parti Eskişehir Teşkilatı olarak pazar günü yapılacak 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine hazır ve nazırız. Bu bağlamda, Eskişehir'de 621 okulda kurulacak 2 bin 357 sandık için 5 bin 700 teşkilat mensubu kardeşimizi görevlendirdik. Müşahit ordumuz haricinde 850 okul sorumlumuz ve 1860 kat sorumlumuz da görevinin başında olacak. Bunlara ek olarak, il binamızda 72 arkadaşımız da Sonuç Alım Sisteminde (SAS) görev alacak. Yıllardır her seçim olduğu gibi sonuçları anlık olarak partimizin sistemi üzerinden takip edeceğiz. Problemsiz ve şaibeye mahal vermeden ıslak imzalı tutanakları kendi sistemimize yükleyeceğiz. Akabinde sonuçları YSK verileriyle karşılaştırıp, problem olduğunu gördüğümüz yerlere itirazda bulunacağız. Seçimi sandıkta kazanacak, tek bir oyumuzu dahi zayi etmeyeceğiz. Belediye başkan adaylarımız ile birlikte aylardır sahadaydık ve durmaksızın çalıştık. Mübarek Ramazan ayını bereketli şekilde değerlendirdik. Emekleri ve gayretleri için her bir teşkilat mensubu kardeşime teşekkür ediyorum. Eskişehir'imizin 'Gerçek Belediyecilik' ile buluşmasına yalnızca bir adım kaldı. Zaman bizden yana. Hazırız ve kararlıyız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak: Seçime Hazırız - Son Dakika

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