AK Parti Iğdır İl Başkanlığı 28 Şubat darbesini kınadı

AK Parti'den İstanbul'da 28. Şubat'ın yıl dönümünde açıklama
"Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkanlar tarihe gömüldü"
İSTANBUL - AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 28 Şubat Darbesi'nin 27. yıl dönümü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. İstanbul'da yapılan basın açıklamasında ise İl Başkan Yardımcısı Burcu Özer Günaydın, "Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü" dedi.
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 28 Şubat Darbesi'nin 27. yıl dönümü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı adına açıklamayı partinin İstanbul İnsan Hakları Biriminden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burcu Özer Günaydın yaptı. Günaydın, "27 yıl önce silahlı cunta tarafından, sözde irtica tehdidi ile bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışmak, toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat Darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" dedi.
"MGK kararları ile dönemin iktidarına darbe vurmuşlardı"
Açıklamaya devam eden Burcu Özer Günaydın, "Failleri tarafından '1000 yıl sürecek' yaklaşımı ile savunulan bu karanlık girişimin değil bin, on yıl bile sürememiş olması vesayetçilerin hukuksuzluğunun, kirli hesaplarının net bir göstergesidir. İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi, sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatma ile dışa vuran darbeciler aldıkları anti-demokratik MGK kararları ile dönemin iktidarına darbe vurmuşlardı. Yaşanan darbe süreci ile birlikte İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesimi türlü yollarla kısıtlandı. Genç kızlar üniversitelere başörtüleri ile giremedi, kılık-kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahküm bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi "yeşil sermeye" adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi" ifadelerini kullandı.
"Sözde ayar vermeye çalışanlar tarihe gömüldü"
"28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına "balans ayarı" vermeye çalışanlar, Aziz Milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar" diyen Günaydın, "Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
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