AK Parti Manisa Milletvekilleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Manisa Milletvekilleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı ziyaret etti

AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Gediz Kavşağı ve hızlı tren projeleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

27.06.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Bakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Manisa'da Gediz Kavşağı ile hızlı tren projesi hakkında istişarelerde bulundu. Manisa Milletvekili Baybatur, "AK Parti iktidarı ile Manisa milletvekilleri olarak, Türkiye ve Manisa için aralıksız olarak çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu'na, Manisa'daki Gediz Kavşağı ve hızlı tren projeleri hakkında devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını dile getiren Baybatur, "AK Parti ve Manisa milletvekilleri olarak ülkemiz ve Manisa'mız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na gerçekleştirdiğimiz ziyarette, Gediz Kavşağı ve hızlı tren projeleri hakkında bilgi alarak istişarede bulunduk. Gediz Kavşağı kentimiz için önemli bir geçiş noktası ve haliyle zaman zaman trafik sıkışıklığı yaşanıyor. En kısa sürede başlayacak çalışmalarla inşallah bu projeyi hızlı bir şekilde tamamlayacak ve milletimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Manisa'da çalışmaları devam eden, hızlı tren projesi hakkında da konuşan Baybatur, "Ankara- İzmir Hızlı Demir Yolu Projesi çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. 2026 yılında tamamlanması planlanlanan ve hızlı tren projesi ile Ankara-Manisa arası tren ile 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nu, Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur ile ziyaret ederek, Gediz Kavşağı ve hızlı tren projeleri başta olmak üzere Manisa'mıza yapılacak olan yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulunduk" açıklamasını yaptı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Murat Baybatur, Tamer Akkal, AK Parti, Manisa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Manisa Milletvekilleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:47 Slovakya’da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü Slovakya'da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
19:54 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:30:59. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Manisa Milletvekilleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement