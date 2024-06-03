AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, çöken binadan kurtarılan kadını ziyaret etti

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AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Küçükçekmece'de çöken binadan ağır yaralı olarak kurtarılan 26 yaşındaki kadın hakkında bilgi almak için Biruni Üniversite Hastanesi'ni ziyaret etti. Karslı, "Gereken her şey çok hızlı bir şekilde yapılmış, müdahale edilmiş. İnşallah ümidimiz kısa sürede genç bir anne sağlığına kavuşur ve çocuğuyla buluşur" dedi.

Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaşanan olayda eşi ve 6 aylık bebeği de yaralanan 26 yaşındaki kadın, Biruni Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, yaralı kadın hakkında bilgi almak için hastaneyi ziyaret etti. Karslı'yı Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert karşıladı. Hastanede tüm müdahalelerin yapıldığını söyleyen Sert, yoğun bakım sürecinin devam ettiğini aktardı.

"Bütün çalışanlar özveriyle çalışıyor"

Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "Dün gerçekleşen üzücü hadiseyle ilgili olarak hastanemizde tedavi altında olan anneyi ziyaret için geldim. Hastanemizin yeni açıldığını gördüm ve başhekimimizden hastaneyle ilgili bilgi aldım. İnşallah bölgenin ihtiyacı olan kapasitede ve yüksek standartlarda bir hizmet sunacaklar. Bütün çalışanlar özveriyle çalışıyor. Değerli hocalarımız ve doktorlarımızla da tanışma imkanı bulduk. Dün yaşanan hadise ile ilgili olarak ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hepimizin amacı, ümidi, böyle talihsiz hadiselerin yaşanmamasıdır. Bunun için her birimiz üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz" dedi.

"İnşallah sağlığına kavuşur ve çocuğuyla buluşur"

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yıldız'dan aldığı bilgiyi aktaran Karslı, "Gereken her şey çok hızlı bir şekilde yapılmış, müdahale edilmiş. İnşallah ümidimiz, kısa sürede genç bir anne sağlığına kavuşur ve çocuğuyla buluşur. Evladı da eşi ile birlikte Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında. Başhekimimizden aldığım bilgiye göre bebeğimizin ve babasının genel durumu iyi. Birazdan onları da ziyaret edeceğim. Bir kez daha çöken binada yaralanan hastalarımıza acil şifalar diliyorum, etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ne yazık ki bir tane can kaybımız var. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bundan sonra benzer hadiselerin yaşanmaması için hepimiz üzerimize düşeni birlikte yapalım, yapmalıyız" diye konuştu. - İSTANBUL