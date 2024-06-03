AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, çöken binadan kurtarılan kadını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, çöken binadan kurtarılan kadını ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, çöken binadan kurtarılan kadını ziyaret etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Küçükçekmece'de çöken binadan ağır yaralı olarak kurtarılan kadını ziyaret etti. Karslı, yapılan müdahalelerin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, genç kadının kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve çocuğuyla buluşmasını umduğunu söyledi.

03.06.2024 18:59  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Küçükçekmece'de çöken binadan ağır yaralı olarak kurtarılan 26 yaşındaki kadın hakkında bilgi almak için Biruni Üniversite Hastanesi'ni ziyaret etti. Karslı, "Gereken her şey çok hızlı bir şekilde yapılmış, müdahale edilmiş. İnşallah ümidimiz kısa sürede genç bir anne sağlığına kavuşur ve çocuğuyla buluşur" dedi.

Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaşanan olayda eşi ve 6 aylık bebeği de yaralanan 26 yaşındaki kadın, Biruni Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, yaralı kadın hakkında bilgi almak için hastaneyi ziyaret etti. Karslı'yı Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert karşıladı. Hastanede tüm müdahalelerin yapıldığını söyleyen Sert, yoğun bakım sürecinin devam ettiğini aktardı.

"Bütün çalışanlar özveriyle çalışıyor"

Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "Dün gerçekleşen üzücü hadiseyle ilgili olarak hastanemizde tedavi altında olan anneyi ziyaret için geldim. Hastanemizin yeni açıldığını gördüm ve başhekimimizden hastaneyle ilgili bilgi aldım. İnşallah bölgenin ihtiyacı olan kapasitede ve yüksek standartlarda bir hizmet sunacaklar. Bütün çalışanlar özveriyle çalışıyor. Değerli hocalarımız ve doktorlarımızla da tanışma imkanı bulduk. Dün yaşanan hadise ile ilgili olarak ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hepimizin amacı, ümidi, böyle talihsiz hadiselerin yaşanmamasıdır. Bunun için her birimiz üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz" dedi.

"İnşallah sağlığına kavuşur ve çocuğuyla buluşur"

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yıldız'dan aldığı bilgiyi aktaran Karslı, "Gereken her şey çok hızlı bir şekilde yapılmış, müdahale edilmiş. İnşallah ümidimiz, kısa sürede genç bir anne sağlığına kavuşur ve çocuğuyla buluşur. Evladı da eşi ile birlikte Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında. Başhekimimizden aldığım bilgiye göre bebeğimizin ve babasının genel durumu iyi. Birazdan onları da ziyaret edeceğim. Bir kez daha çöken binada yaralanan hastalarımıza acil şifalar diliyorum, etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ne yazık ki bir tane can kaybımız var. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bundan sonra benzer hadiselerin yaşanmaması için hepimiz üzerimize düşeni birlikte yapalım, yapmalıyız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, AK Parti, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, çöken binadan kurtarılan kadını ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 20:44:33. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Şengül Karslı, çöken binadan kurtarılan kadını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement