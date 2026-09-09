AK Parti Mudanya\'dan Mütareke İlkokulu\'nda istinat duvarı incelemesi

AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı, Mütareke İlkokulunun bahçesindeki istinat duvarının çökmesinin ardından okulda incelemelerde bulundu.

AK Parti Mudanya İlçe Başkan Vekili Engin Dak, beraberindeki teşkilat mensupları ve belediye meclis üyeleriyle okula giderek yetkililerden bilgi aldı. Dak'a, Mudanya Belediye Meclis Üyeleri Kaan Akbulut ve Yusuf Alper Ömeroğulları, AK Parti Mudanya İlçe Teşkilat Başkanı Oğuzhan Yılmaz ile İlçe Başkan Yardımcısı Sabriye Öztürk eşlik etti. Heyet, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun ile okul müdürleri Hayrettin Minare ve Nihal Çamlıbel ile görüşerek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

Yan tarafta yürütülen inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen çökme sonrası okul bahçesinin güvenliğinin sağlanması amacıyla iksa ve palplanş çalışmalarına başlandığı belirtildi. Çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin sağlanmasının planlandığı bildirildi. Dak, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, olayın okulların kapalı olduğu dönemde meydana gelmesinin önemli olduğunu söyledi. İlgili kurumlar ve inşaat firması yetkililerinin gerekli müdahaleyi yaptığını belirten Dak, "Biz de teşkilatımızla birlikte gelerek yerinde incelemelerde bulunduk ve yetkililerden bilgi aldık. Teknik olarak iksa ve palplanş çalışmalarına hemen başlandı. Çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor" dedi.

Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güvenli bir ortamda başlamasının öncelikleri olduğunu ifade eden Dak, "En büyük tesellimiz, olayın okulların kapalı olduğu bir dönemde meydana gelmiş olması. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması bizleri mutlu etti. Süreci yakından takip ediyoruz" diye konuştu.