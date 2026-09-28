AK Partili Hatipoğlu, Balıkesirspor'u 7-1 yenen Eskişehirspor'u tebrik etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Balıkesirspor karşısında sahadan 7-1'lik farklı galibiyetle ayrılan Eskişehirspor'u tebrik etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, lig karşılaşmasında Balıkesirspor'u 7-1 mağlup ederek taraftarına sevinç yaşatan Eskişehirspor için tebrik mesajı yayımladı. Alınan farklı galibiyetten dolayı futbolcuları ve teknik heyeti kutlayan Milletvekili Hatipoğlu, kırmızı-siyahlı ekibin şehre güzel bir akşam yaşattığını belirtti.

"Sahada sözü futbolcularımız söyledi"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milletvekili Hatipoğlu, "Bu akşam sahada sözü futbolcularımız söyledi; hem de yedi kez Balıkesirspor karşısında 7-1 kazanan Eskişehirspor'umuzu, futbolcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Şehrimize güzel bir akşam yaşattınız" ifadelerine yer verdi.