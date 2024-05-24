Akçaabat Belediyesi Turizm İşletmecileriyle İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

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Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şehrin turizmini geliştirmek amacıyla turizm işletmecileri ve seyahat acentelerinin temsilcileriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Akçaabat'ın turistik yerlerinin konu edindiği tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan toplantıda konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Tarihi dokusu ve yaşanmışlıklarıyla ziyaretçilerin zaman içerisinde keyifli bir yolculuğa tanıklık ettiği Ortamahalle'miz, şehrimizin göz bebeğidir. Ortamahallemizde, yine Akçaabat'ımızın tarihsel süreçlerini anlatan Ortamahalle Müzemiz var. Açıldığı gündem bugüne binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Yine Ortamahallemizde günübirlik tesislerimiz, butik otellerimiz de yer alıyor. Tarih turizmi açısından diğer önemli noktamız ise Akçakale Kale'mizdir. Kalemizin kazı çalışmaları tamamlandı; restorasyon çalışmaları için gerekli çalışmalar yapılıyor. Burada turistlerimiz tarihin günümüze ulaşan izlerine şahitlik ediyor. Akçakale Kalesi ve çevreside yer alan plajları da içerisine alan düzenleme çalışmalarımız hayat bulduğunda burası turistler için harika bir alan olacak; yaz-kış ziyaret edilebilecek. Tarihi turizm destinasyonlarının yanı sıra Akçaabat'ımız doğal güzellikleriyle de adından söz ettiriyor. Şehir merkezine çok yakın ancak şehirden uzakta hissettiren yaylalarımız, Akçatepe Tesisimiz, doğal bir oluşumla meydana gelmiş olan Sera Gölü; doğanın içinde vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin adeta uğrak noktasıdır. Ayrıca yenilenen yüzüyle Akçaabat Sahilimiz ve yayalaştırdığımız İstiklal Caddemiz şehrimize kazandırmış olduğumuz önemli alanlardan biridir. Sahilimizde aynı anda binlerce kişinin ağırlanabileceği ve coğrafi işaretli meşhur Akçaabat Köftemizin tadına bakılabileceği restoranlar da bulunmaktadır. Şehrin içerisinde konaklamak ve vakit geçirmek isteyen turistlerimiz için de beş yıldızlı, yüksek konforlu bir otel de mevcuttur" dedi.

Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleriyle yapılan toplantıda Akçaabat'ın turizm açısından tanınırlığını ön plana çıkarmak ve şehrin turizmine katkıda bulunmak için hep beraber çalışılması gerektiğine vurgu yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ın turizm açısından birçok seçeneğe ve destinasyona sahip olduğunu belirtti.

Turistleri daha çok Akçaabat'a çekmeyi ve turistlerin Akçaabat'ta daha çok vakit geçirmelerini sağlamaya hedeflediklerinin altını çizen Başkan Ekim, turizm işletmecileri ve seyahat acentelerinin temsilcilerine turistlerin Akçaabat'ta ne isteyebileceklerini, onları şehirde nasıl memnun edebileceklerini sordu.

Özellikle şehir Ortamahalle'nin turistler açısından beğenildiğini ancak ulaşımda yaşanan sıkıntılar sebebiyle turist kafilelerinin Ortamahalle'de ulaşmakta zorluk çektiklerini dile getiren turizm acenteleri temsilcileri, buradaki ulaşım sıkıntısının oluşturulabilecek bir ring alanı ve araç depolama alanı ile çözülebileceğini söylediler.

Toplantı sonunda Akçaabat'ın belirli noktalarında ring alanları, araç depolama alanları ve çeşitli konseptlerde şehrin kültürel yapısına uygun eğlence mekanları oluşturmak gibi fikirlerde mutabık kalındı. - TRABZON