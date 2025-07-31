Akçaabat\'ta Hıdırnebi Yaylası\'na Yeni Yol Projesi Başladı

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'na ulaşımı sağlayacak yeni alternatif yolun yapımına başlandı.

Yeni yol projesi Akçaabat Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ve Akçaabat Kaymakamlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçiriliyor.

Akçaabat Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nden başlayarak Balıklıgöl üzerinden Hıdırnebi Yaylası'na ulaşacak olan bu yeni yol güzergahı, bölge halkı için büyük bir ulaşım kolaylığı sağlarken, yerli ve yabancı turistlerin de bölgeye daha hızlı ve konforlu şekilde ulaşmasını mümkün kılacak.

Yapılan yeni yol ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Akçaabat'ımız için büyük önem taşıyan bu yeni yol projesi, hem bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıracak hem de ilçemizin turizm potansiyeline çok değerli bir katkı sunacaktır. Hıdırnebi Yaylası gibi gözde bir turizm destinasyonuna artık daha rahat, daha güvenli ve daha hızlı ulaşmak mümkün olacak. Bu yol, sadece bir ulaşım hattı değil; bölgenin kalkınması, turizmin gelişmesi ve yaşam kalitesinin artması adına da önemli bir adımdır. Hıdırnebi'ye yapmış olduğumuz bu yeni yol da daha önce verdiğimiz sözlerden biriydi. Bugün bu sözü yerine getiriyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ayrıca bu güzergahın tamamlanmasıyla birlikte, Hıdırnebi'ye ulaşan diğer alternatif yolların bakım ve onarımı da daha düzenli ve etkin şekilde yapılabilecektir. Bu da hem yayla kullanıcıları hem de bölge halkı için ilave bir konfor oluşturacaktır" dedi. - TRABZON