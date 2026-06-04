Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü

Trabzon'da Akçaabat Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan Yıl Sonu Sergisi, Kültür Merkezi'nde yoğun katılım ve büyük ilgiyle kapılarını açtı. El emeği göz nuru eserlerin vatandaşlarla buluştuğu sergi, eğitimden sanata, üretimden kültürel gelişime uzanan renkli görüntülere sahne oldu.

4-6 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergide; el sanatlarından ahşap işlemeciliğine, giyim tasarımından resim çalışmalarına kadar birçok alanda kursiyerler tarafından hazırlanan eserler beğeniye sunuldu. Akçaabat Kültür Merkezi'nin her iki katı da adeta sanat galerisine dönüşürken, vatandaşlar sergilenen çalışmaları ilgiyle inceledi.

Programa Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve eşi Yasemin Ekim, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Trabzon Bölge Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat, Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Keleş, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim eğitimin sadece okul çağında değil hayatın her anında devam eden bir süreç olduğunu söyledi. Ekim "Bir toplumun gelişmişliği sadece yapılan yollarla, binalarla ya da fiziki yatırımlarla ölçülmez. Aynı zamanda o şehirde üreten insanların sayısıyla, sanata verilen değerle, kültüre sahip çıkılmasıyla da ölçülür. Halk Eğitim Merkezlerimiz bu anlamda çok kıymetli bir görevi yerine getiriyor. Burada ortaya koyulan her eser; sabrın, emeğin, öğrenmenin ve üretmenin bir yansımasıdır. Bugün burada sergilenen çalışmalar yalnızca bir yılın emeği değil; aynı zamanda azmin, gayretin ve üretkenliğin en güzel örnekleridir. Kursiyerlerimizin ortaya koyduğu her eser, Akçaabat'ımızın kültürel zenginliğine değer katmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra sergi alanını gezen davetliler, kursiyerlerden ve usta öğreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - TRABZON