Akçakoca'da Samanlık Yangını, Maddi Hasar Oluşturdu

Akçakoca'da samanlık yanarak küle döndü

DÜZCE - Akçakoca Çiçekpınar köyünde samanlık yangının maddi hasar meydana geldi.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi Çiçekpınar köyünde Necmettin Şahinkaya'a ait samanlık henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığı küle döndürdü.

Olay yerine gelen Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdüler daha sonra soğutma çalışması yaptılar. Maddi hasarın meydana geldiği yangı ile ilgili inceleme başlatıldı.

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