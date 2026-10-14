Akçakoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda konsol oyunları üniversitelileri kaynaştırdı - Son Dakika
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Akçakoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda konsol oyunları üniversitelileri kaynaştırdı

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Akçakoca Erkek Öğrenci Yurdu\'nda konsol oyunları üniversitelileri kaynaştırdı
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Akçakoca'da Amatör Spor Haftası kapsamında Akçakoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda üniversite öğrencilerine konsol oyunları etkinliği düzenlendi. Yurtta kalan öğrenciler oyun oynayıp eğlenceli vakit geçirdi, etkinlik öğrencilerin kaynaşmasına katkı sağladı.

DÜZCE (İHA) – Amatör Spor Haftası kapsamında Akçakoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen konsol oyunları etkinliği, üniversite öğrencilerini bir araya getirerek keyifli anlara sahne oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik konsol oyunları etkinliği düzenlendi. Akçakoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yurtta kalan üniversite öğrencileri bir araya gelerek oyun oynadı ve eğlenceli vakit geçirdi.

Öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artırmak ve Amatör Spor Haftası'nı farklı aktivitelerle kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, gençlerin bir arada vakit geçirmesine ve kaynaşmasına katkı sağladı.

Kaynak: İHA
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