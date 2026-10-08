Akçakoca Kaymakamı Uzan, gazi Sağlam\'a başsağlığı, Topaloğlu\'na geçmiş olsun diledi

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Kıbrıs gazileri Yaşar Sağlam ve Tacettin Topaloğlu ile aileleriyle bir araya gelerek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Sosyal Hizmetler Müdürü Recep Say ile birlikte ilçede yaşayan Kıbrıs gazileri ve aileleriyle bir araya geldi. İlk olarak eşi vefat eden Kıbrıs Gazisi Yaşar Sağlam ve ailesiyle bir araya gelen Kaymakam Uzan, merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek Sağlam ve ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Ailenin acısını paylaşan Uzan, yakınlarıyla sohbet etti.

Kaymakam Uzan daha sonra Melen Ağzı Köyü'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Tacettin Topaloğlu ve ailesiyle bir araya geldi. Topaloğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alan Uzan, gaziye sağlık ve huzur dileklerini iletti.

Gerçekleştirilen buluşmalarda gaziler ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Kaymakam Uzan, Kıbrıs gazilerine sağlık ve esenlik temennisinde bulundu.