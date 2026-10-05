Akçakoca Kaymakamı Uzan, turizm lisesi öğrencilerinin taleplerini dinledi

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek eğitim hayatlarına ilişkin sohbet etti. Uzan, öğrencilerin görüş ve taleplerini de dinledi.

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Toksoy ile birlikte Süha Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Uzan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilerin görüş ve taleplerini dinleyen Uzan, okul yönetimi ve öğretmenlerle de bir araya geldi. Görüşmede okulda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Uzan, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.