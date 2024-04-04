Akdeniz Üniversitesi Rektörü Hatay\'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Ramazan Bayramı öncesi, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ı ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Ömer Özkan ve Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt ile birlikte depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a gitti. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve beraberindekiler ilk olarak Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'i makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, şehir ve iki üniversite arasındaki iş birliği ve dayanışma konuları ele alındı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, daha sonra depremzedelerin yaşadığı konteyner kenti ziyaret ederek ailelerle ve çocuklarla sohbet etti.

"Çocuklara erken bayram sevinci yaşattı"

Bayram öncesi depremzedeleri ziyaret ederek tek tek hal hatır soran Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Ramazan Bayramı öncesi çocuklarımızın yüzünü güldürmek için Hatay'da depremzede ailelerin yaşadığı konteyner kenti ziyaret ettik. Hem Torosların eteğinde aynı havayı teneffüs ettiğimiz komşularımızla bayramlaşmak hem de yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Antalyamızın sıcak selamlarını götürdük" dedi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri karşıladı

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için depremin hemen ardından Hatay'a giden Rektör Özkan, bayram öncesi ziyaretinde tekrar öğrencilerle buluştu. Rektör Özkan'ın ziyaretinden çok memnun olan Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ilgın Karaahmetli ve Teknik Bilimler MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrencisi Emre Gülistan Rektör Özkan'a konteyner kent ziyaretinde rehberlik etti.

"Onların yanında olmaya devam edeceğiz"

Yoğun gündemler içinde depremzedelerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Rektör Özkan, "Hepimizin içini yakan depremin hemen ardından gittiğim yıkık dökük Hatay'da bu kez küllerinden doğan bir şehirle karşılaştım. Devletimiz ve milletimizin özverisiyle yaralar sarılıyor. Ancak yıkım çok büyüktü ve bunun tamamen iyileşmesi zaman alıyor. Büyük küçük demeden bu konuda hepimizin desteği çok önemli. Biz de her zaman onların yanında olmaya, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA