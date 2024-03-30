Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Personelini Ziyaret Etti

Akhisar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Besim Dutlulu, 5 yıllık görev süresinde kendisine mesai arkadaşlığı yapan Akhisar Belediye personelini ziyaret etti. Dutlulu, önceki dönemlerde mesai ücretleri bile verilmeyen belediye personelinin çalışma şartlarını ve maaşlarını iyileştirdiklerini belirterek, ikinci döneminde de omuz omuza Akhisar'ı güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi.
Akhisar Belediyesi Şantiyesi, belediye fidanlığı ve belediye hizmet binasındaki çalışanlar ile bir araya gelen Başkan Besim Dutlulu, hem çalışanlara çiçek vererek, 'hayırlı Ramazanlar' dileğinde bulundu hem de 31 Mart Yerel Seçimleri'nde desteklerini istedi.
15 yıllık AK Parti döneminde belediye işçilerinin türlü baskı ve zorluklarla karşılaştığına vurgu yapan Dutlulu, kendi dönemlerinde ise belediye çalışanlarının haklarını en üst seviyede iyileştirdiklerini söyledi. Başkan Dutlulu, şöyle konuştu:
"Akhisar'a yaptığımız her hizmette emeği olan belediye çalışanlarımızı ziyaret ettik. Ben buraya geldiğimde beni alkışlarınızla karşıladınız ama asıl ben sizi alkışlamak istiyorum. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum.
"MESAİ ÜCRETLERİNİZİ BİLE VERMİYORLARDI"
Benim bazı şeyleri sizlere anlatmama gerek yok; zaten hepiniz biliyorsunuz. Önceki dönemde sizlere hakkınız olan mesai ücretlerini bile vermiyorlardı. Şimdi bizim dönemimizde çalışan arkadaşımız tüm mesai ücretlerini alıyor. Biz sizlerin siyasi görüşlerini bilmeyiz, bu güne kadar sormadık, bundan sonra da sormayacağız. Biz sadece sizlerin çalışkanlığını kriter aldık, çalışanın her zaman yanında olduk.
"SİZİ ZORLA MİTİNGLERE GÖTÜRÜYORLARDI"
Bizden önce sizleri mitinglere zorla davet eden, mitinglere katılmayanları fişleyen, işten atmakla tehdit eden bir anlayış vardı. Biz bunu da ortadan kaldırdık. Kimsenin özgür iradesine müdahale etmedik. Bizim mitinglerimize katılan arkadaşlarımız da var; ama hepsi bizi sevip saydığı için geliyor. Benim mitinglere zorla çağırdığım 1 kişiyi dahi göremezsiniz. Çünkü ben sizleri kendime eşit görüyorum. Ben bu belediyenin başkanıysam sizler de benim değerli çalışma arkadaşlarım, bu hizmet yolcuğunda yoldaşlarımsınız.
"BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARDIK"
İyi günde kötü günde hep birlikte omuz omuza mücadele ettik. Pandemide birlikte maske dağıttık, ekmek dağıttık, depremlerde omuz omuza dayanışma içerisinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olduk. Birlikte çok şey başardık. Çok çalışmak, 7'den 70'e herkesin hayatına dokunacak şekilde hizmet üretmek hepimizin boynumuzun borcu.
"AKHİSAR'IMIZ İÇİN OMUZ OMUZA HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Biz, her zaman çalışanın, alın teri dökenin yanında olduk. Hayalimizdeki Akhisar'ı oluştururken, emeğin büyüğünü harcayan belediyedeki tüm mesai arkadaşlarıma, sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci dönemimizde de Akhisar'ımız için omuz omuza hizmet üretmeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Yerel › Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Personelini Ziyaret Etti - Son Dakika
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