Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Mahalleleri Ziyaret Etti

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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Bekirler, Doğuca, Hamidiye, Ulupınar, Durasıl ve Hasköy Mahalleleri'ni ziyaret etti. Başkan Dutlulu, "Akhisar halkını ailem gibi gördüm. Bize oy versin veya vermesin hangi mahallenin ne ihtiyacı varsa o ihtiyacı karşılamak için canla başla çalıştım. Bundan sonra da böyle olacak" dedi.

Başkan Dutlulu, vatandaş buluşmaları kapsamında Bekirler, Doğuca, Hamidiye, Ulupınar, Durasıl ve Hasköy Mahallelerini ziyaret ederek, ikinci dönemde daha çok çalışacaklarının sözünü verdi. Dutlulu, şunları kaydetti:

"Akhisar'ın hem merkezine hem de köylerine hizmetimizi ulaştırdık çok şükür. Hizmet dolu 5 yılı geride bırakırken gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde halkımızın bizlere olan ilgisi ne kadar doğru işler yaptığımızı gözler önüne seriyor. Hizmetlerimizi hayata geçirirken hiç kimsenin siyasi görüşünü sormadım. Göreve geldiğim an tüm Akhisarlıları abim, ablam, kardeşim, çocuğum gibi gördüm ve o şekilde hizmet ettim. Akhisar halkını ailem gibi gördüm. Bu büyük aileye hizmet etmek benim için bir şeref. Bize oy versin veya vermesin hangi mahallenin ne ihtiyacı varsa o ihtiyacı karşılamak için canla başla çalıştım. Bundan sonra da böyle olacak. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her anda ve alanda yanlarında olmak için tüm gücümle çalışacağım."