Aksaray Belediyesi 4. Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Yerel

Aksaray Belediyesi 4. Geleneksel Sünnet Şöleni

Aksaray Belediyesi 4. Geleneksel Sünnet Şöleni

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleni, binlerce çocuğun ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şölen kapsamında çocuklar sünnet edildi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

10.08.2024 20:23  Güncelleme: 20:27
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Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen geleneksel sünnet şöleni, binlerce çocuğun ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aksaray Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her yıl düzenlediği geleneksel sünnet şöleninin 4.'sü bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, milletvekilleri, STK başkanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen şölen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sünnet şöleninde 6 aylık ve üzeri erkek çocuklar ücretsiz olarak sünnet edildi. Geçtiğimiz yıl bin 133 çocuğun sünnet ettirildiği şölen, bu yıl da aynı coşku ve heyecanla Kılıçarslan Parkı'nda gerçekleştirildi. Şölen çerçevesinde Aksaray Bilim Merkezi önünden başlayan konvoyla çocuklar ve aileleri konvoylarla şehir turu atarak şölen alanına geldi. Oyun parkurları, eğlence alanları ve çeşitli ikramlarla dolu alan alanda Belediye Başkanı Evren Dinçer çocuklara hediyeler dağıttı. Çocuklar maskotlar eşliğinde doyasıya eğlenirken, sahnede mini oyun gösterileri ve konserler düzenlendi. Ayrıca mehteran ekibi de çocuklar için özel bir gösteri sundu.

Şölene davet edilen yaklaşık bin 50 çocuğun ve ailelerinin mutluluğu gözlerinden okunurken, Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Geleneksel sünnet şölenimizdeyiz. Aksaray Belediyesi olarak dördüncüsünü bu sene icra ediyoruz. Yaklaşık olarak bin 50 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tabii sünnet şölenlerinin diğer ritüellerini de gerçekleştiriyoruz. Onlara düğün konvoyu yapacağız, kıyafetlerini de giydirdik. Şimdi ailelerimizle beraber de Aksaray'ımızın en büyük parkında bir eğlenceyle günümüzü tamamlayacağız. İçlerinde de 15 tane engelli çocuğumuz da var. Ben bu vesileyle bu şöleni gerçekleştirmemizde bize yardımcı olan diğer kamu, kurum ve kuruluş personellerimize, bilhassa sağlık personellerimize teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 4 aylık bir süreçte bu çalışmayı gerçekleştirdik. İnşallah Allah ömür verdikçe de bu faaliyetimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray Belediyesi 4. Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika

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