Aksaray Belediyesi Engelliler Haftası'nda özel gençlere asker kınası programı düzenledi - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi Engelliler Haftası'nda özel gençlere asker kınası programı düzenledi

Aksaray Belediyesi Engelliler Haftası\'nda özel gençlere asker kınası programı düzenledi

Aksaray Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel gençlere asker kınası programı düzenledi. Programda temsili askerlik yapacak gençlere kına yakılarak Türk bayraklı asker şalı takıldı.

16.05.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
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Aksaray Belediyesi Engelliler Haftası nedeniyle özel gençlere asker kınası programı düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan programda temsili askerlik yapacak gençlere kına yakılarak Türk bayraklı asker şalı takıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezinde bir günlük temsili askerlik yapacak olan engelli gençlere asker kınası yakıldı. Al bayrak işlemeli asker tülbentlerinin asker adaylarının omuzlarına takılmasının ardından özel gençlere kına yakıldı. Temsili askerlik kınasının önemine vurgu yapan Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Bekir Kaya "Belediye Başkanımız Evren Dinçer şehrimizdeki engelli kardeşlerimizin gündelik yaşamını kolay ve yaşanabilir bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza düşürmek için birçok çalışma gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra düzenlediğimiz her organizasyonda bize desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Bunun en güzel örneklerinden birini de bugün burada Engelsiz Yaşam Merkezinde icra ediyoruz. Özel yavrularımızın asker olma özlemini garnizon komutanlığımızla da görüşmek suretiyle onlara asker elbisesi giydirip, askerlik duygularını adeta yaşatmak adına vatan millet sevdası adına bir program hazırladık. Bu çocuklarımız bizim canlarımız, bizim özel yavrularımız, dua kaynaklarımız onlar, Allah ayağınıza taş değdirmesin, hayırlı tezkereler diliyorum" dedi.

Evlatlarını asker kıyafetleriyle gören ailelerin duygulandığı gözlenirken, aileler törenin düzenlenmesinde emeği geçen ve törene katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Etkinlik, öğrencilerin oyun havası eşliğinde eğlenmesiyle sona erdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray Belediyesi Engelliler Haftası'nda özel gençlere asker kınası programı düzenledi - Son Dakika

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