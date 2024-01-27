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Aksaray'da Çanta Bulan Çift, Yaşlı Kadının Evine Teslim Etti - Son Dakika
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Aksaray'da Çanta Bulan Çift, Yaşlı Kadının Evine Teslim Etti

Aksaray'da otobüs bekledikleri durakta içinde para ve kimliklerin bulunduğu kadın çantası bulan çift, muhtar aracılığıyla tespit ettikleri yaşlı kadının evine kadar giderek çantayı teslim ederken, çiftin örnek davranışı 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Aksaray\'da Çanta Bulan Çift, Yaşlı Kadının Evine Teslim Etti
27.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 12:56
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Aksaray'da otobüs bekledikleri durakta içinde para ve kimliklerin bulunduğu kadın çantası bulan çift, muhtar aracılığıyla tespit ettikleri yaşlı kadının evine kadar giderek çantayı teslim ederken, çiftin örnek davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtti. Çantasına kavuşan yaşlı kadın, dualar ettiği çifte, "Harçlığım yoktu, Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ 4. Etap Konutlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nden çarşıya gitmek için durakta halk otobüsü bekleyen Tuğba Can Talay (30) ile eşi Recep Talay (30), durak kenarında bir kol çantası buldu. Bir süre çantanın sahibinin gelmesini bekleyen çift kimse gelmeyince çantayı alarak sahibini araştırmaya başladı. Çantayı açan çift cüzdanda bulunan 78 yaşındaki Ayşe Mutlu'nun kimliğine ulaştı. Kimlikten yola çıkarak mahalle muhtarına ulaşan Talay çifti, muhtarlığa giderek yaşlı kadının evini tespit etti. İçinde çeşitli kimlik kartları ve bin 370 TL nakit para bulunan çantayla yola koyulan çift, mahalle muhtarı Emre Ağaçdelen ile birlikte yaşlı kadının evine ulaştı. Zile basıp çantanın sahibi olan yaşlı kadınla görüşen muhtar ve çift çantayı kadına teslim etti. Çiftin örnek davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtirken, çantasını gören yaşlı kadın çifte dualar etti.

"Harçlığım yoktu, Allah razı olsun"

Kızının evine gittiğini anlatan Ayşe Mutlu, "Kızımın evine gitmiştim, gelirken ne oldu bilemedim. Tekrar kızımın evine gittim ama çantam yok. O dedi, çantan nerede diye. Doğrudan buraya geldim, aradım bulamadım. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Harçlığım yoktu. Hepiniz sağ olun" dedi.

Eşi Tuğba Can Talay ile durakta beklerken çantayı bulduklarını ve muhtar aracılığı ile sahibine ulaştıklarını anlatan Recep Talay, "Durakta bekliyorduk. Orada bir çanta gördük. Eşim, muhtar beyi arayalım dedi. Söyleyelim ona göre çantayı sahibine teslim edelim dedik. Biz içine hiç bakmadık, muhtar bey bakın deyince baktık. Bir miktar parası vardı. İçinde bin 370 lira parası vardı. Biz teyzemizi bulmak için muhtarımıza verdik. Muhtarımız da sağ olsun, sahibine teslim ettik" diye konuştu.

Tuğba Can Talay ise "Çok mutlu oldum. Çünkü teyzemiz ihtiyacı olan bir insan. Başkasının eline geçmeden ilettiğimiz için çok mutluyum. Çok duygulandım. Allah'ım böyle bir şey yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Muhtar Emre Ağaçdelen ise duyarlı karı kocaya teşekkür ederek, "Tuğba hanım aradı beni. Bir çanta olduğunu beyan etti. Büyük ihtimal birisi çantayı unutmuştur diye söyledim. Hemen çantayı eşiyle beraber giderken açtı. İçinde belli bir miktar parayı söyledi. Kıymetli eşyaların olduğunu söyledi. Biz de muhtarlığımıza kendilerini davet ettik. Muhtarlığımızın kamerasının önünde parasını saydık. Kimliğe baktık Ayşe teyzemin olduğunu fark edip, hemen Ayşe teyzenin evine gelip teslim ettik. İyi ki başkasının eline geçip başka amaçlarla kullanılmadı" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Ayşe Mutlu, Aksaray, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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