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Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı'nın seçim bürosuna silahlı saldırı - Son Dakika
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Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı'nın seçim bürosuna silahlı saldırı

Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik'in seçim bürosunun önünden silahla ateş açıldı. Olayda yaralı ya da can kaybı olmazken, şüpheliler gözaltına alındı.

27.12.2023 - 16:40,
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KEMAL ONUR ATALAY

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik, "Halkımıza layık olacak şekilde tekrar görevimizin başına geçmek için mücadelemizi başlatmıştık. Dün akşam 22.20 sularında seçim büromuzun önüne gelen bir araçla, araçta kaç kişi olduğunu bilmediğim ama 2 tanesinin net olduğu kişiler tarafından seçim büromuzun önünde bir şarjör mermi atıldı" açıklamasını yaptı.

Yerel seçimler için yeniden aday gösterilen Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik'in seçim bürosunun önünden dün akşam saat 22.20 sıralarında silahla ateş açıldı. Olayda yaralı ya da can kaybı olmazken, şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, kamera görüntülerine de yansıdı.

"SEÇİM BÜROMUZUN ÖNÜNDE BİR ŞARJÖR MERMİ ATILDI"

Tahsin Çelik, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2024 yılı Mart ayında yapılacak seçimler için Türkiye'de adaylığı netleşen 120 küsur aday adayı içerisinde bizim de ismimiz vardı. Dolayısıyla Genel Merkezimizin bize görev vermesinden sonra seçim büromuzu açtık. Gerekli izinlerimizi alarak seçim çalışmalarımıza başlamıştık, bizim hayalimiz umudumuz yönettiğimiz ve tekrar yönetimine aday olduğumuz Yeşiltepe'mizde sıcak dostane bir seçim havasında seçimi tamamlamak. Halkımıza layık olacak şekilde tekrar görevimizin başına geçmek için mücadelemizi başlatmıştık. Dün akşam 22.20 sularında seçim büromuzun önüne gelen bir araçla, araçta kaç kişi olduğunu bilmediğim ama 2 tanesinin net olduğu kişiler tarafından seçim büromuzun önünde bir şarjör mermi atıldı.

"BENİ ARAYIP, 'BU SEÇİMİ GÖREMEYECEKSİN' DİYE TEHDİT EDİLDİK"

Arkadaşların akşam alındığını duyduk. Ondan sonrasını bilmiyorum. Akabinde jandarma o şahısları alıp götürürken tekrar jandarmanın elinden sıyrılıp seçim ofis büromuzu basmaya kalktılar. Jandarma tekrar o arkadaşları gözaltına almış götürmüş. Karakola geçtikten sonra da telefonla beni arayarak 'bu seçimi sana yaşatmayacağız, bu seçimi göremeyeceksin' diye ölümle tehdit edildik. Ö.A. ve M.K.T adlı şahısların silah attığı kamera kayıtlarıyla bunlar sabit. Tehdit eden Ö.A. isimli bir arkadaş, karakoldayken beni arayıp tekrar ölümle tehdit etti. Aramızda hiç bir husumet yok. Bu arkadaşlar AK Parti aday adayı olan bir şahsın yakınları. Ortamı gererek gerginlikten beslenmeyi düşünen bir grup. Bizim hiçbir husumetimiz yok, hiçbir sıkıntımız olmadı."

Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı\'nın seçim bürosuna silahlı saldırı
Kaynak: ANKA
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