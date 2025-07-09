Akşehir\'de El Emeği Ürünler Sergilendi

Konya'nın Akşehir Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Akşehir Devlet Hastanesi'nde düzenlenen el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışına Akşehir Kaymakam Vekili ve Doğanhisar Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda, Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem tarafından, sergi ve TRSM hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Tıbbi hizmetlerimiz içerisinde bulunan ve 'toplum temelli zihinsel sağlık modeli' olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz, 2016 yılından beri Bipolar Bozukluk, Şizofreni ve Psikoz gibi ağır ruhsal bozukluğa sahip bireylere tıbbi ve psikososyal destek hizmetleri vermektedir. Merkezimizden ağır ruhsal bozukluğu olan yaklaşık 250 birey hizmet almaktadır. Bu bireylere, ilaç tedavisine ek olarak uygulanan psikososyal hizmetler, tedaviye ara vermeyi, hastalığın tekrarlama/yenileme riskini ve hastane yatışlarını azaltmakta hastanın yaşam kalitesini ve sosyal bilişsel işlevselliğini arttırmaktadır. Hizmet verirken genel yaklaşımımız bireyleri hastane dışında da tedaviye katılımlarını sağlamaktır. Hastalar TRSM ye kayıt olduktan sonra uyum çalışmaları yapılmakta ihtiyaçları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak bireylere psikoterapi ve beceri eğitimleri (iletişim, hijyen ve temizlik, alışveriş vb.) verilmektedir. Ayrıca bireylerin ailelerini de sürece dahil edip onlara da psikoeğitimler verilmektedir. Bununla birlikte merkezimiz profesyonelleri tarafından ev, iş, okul, kurum ve kuruluş ziyaretleri ile bilgilendirme ve damgalama karşıtı toplum çalışmaları yapılmaktadır. Merkezimizde; 1 psikiyatrist, 2 psikolog, 2 hemşire, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 ergoterapist (iş uğraşı terapisti) halk eğitim merkezinden görevlendirilen 2 usta öğretici (resim, el sanatları vb.) görev yapmaktadır. Kurum dışı sosyal etkinliklerle de merkezimizden hizmet alan danışanlarımızın toplum katılımını sağlamak, sosyal haklarını koruyup sosyal destek sistemlerini harekete geçirerek refah seviyelerini arttırmayı amaçlamaktayız."

Açılışın ardından protokol mensupları sergiyi gezerek el emeği göz nuru eserleri incelerken, eserler beğeni topladı. - KONYA