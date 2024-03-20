Akşehir Belediyesi Engelsiz Hayat Projesi kapsamında engelli bireylere akülü araçlar dağıttı

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Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yurt dışındaki Akşehirliler ve yerel hayırseverlerin desteğiyle, "Engelsiz Hayat Projesi" kapsamında engelli bireylere yönelik önemli bir adım attı. İlçe genelinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü araçlar dağıtıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle, engelli bireyler akülü araçlarına kavuştu. Belediye Başkanı Salih Akkaya, açılış konuşmasında engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalar ve dağıtılan yardımlar hakkında bilgi verdi. Akkaya, "Görev sürecimiz boyunca 220 akülü araç ve 210 tekerlekli sandalye dağıttık. Bugün de 20'ye yakın engelli kardeşimize araçlarını teslim ederek bu sayıyı yaklaşık 250'ye çıkarıyoruz. Şimdiden sağlıcakla kazasız belasız kullanmalarını diliyorum" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise engelli bireylere destek olmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Engelli kardeşlerimizi hayatla buluşturacak, sosyal aktiviteler içinde olacak, dostlarına gidip gelecek kendi alışverişini yapmasını sağlayacak bu akülü araçların dağıtımı ve getirilmesi adına çok çaba sarf ettik. Yurt dışında gönlü güzel kardeşlerimiz var, tek tek bunları toplayıp depolarda bekletip bir tır yaptıktan sonra bunların naklini sağlayan kardeşlerimiz var onlardan Allah razı olsun. Tabii hepsinin başında belediyenin öncülüğü gerekiyor. Hem maddi hem gümrüklerdeki girişi birçok konuda belediyenin sahiplenmesi gerekiyor. Bu konuda en örnek belediyelerden biri Akşehir Belediyesidir. Başkanım Salih Akkaya ve ekibini kutluyorum. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından engelli vatandaşlara akülü araçlar teslim edildi. Törene, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, engelli vatandaşlar, aileleri ve hayırseverler katıldı. - KONYA