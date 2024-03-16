Akşener, İYİ Parti Uşak Adayı Gür için esnaflardan destek istedi
UŞAK - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta Kemalöz Kapalı Pazar Yeri ve Barboros Caddesinde esnaflarını ziyaret ederek Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür'e destek istedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ın Kemalöz Kapalı Pazar Yeri ve Dikilitaş esnafları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Pazar esnafını ve caddedeki dükkanları dolaşarak vatandaşların sıkıntılarını dileyen Akşener, yerel seçimlerde partisine ve Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür için destek istedi.
Pazar esnaf ziyaretinde bir vatandaş Muhammet Gür'ü desteklediğini ve geçen seçimlerde seçilemeyip ama bu seçimde seçileceğine inanıyorum dedi.
Esnaf ziyareti sırasında inşaat malzemeleri işletme sahibi emekli maaşları ve ekonomik sıkıntılar çektiğini dile getirdi. Akşener ise işletme sahibine "Muhalefet olarak üç durumun üzerinde duruyorum. Bunlar ise emekliler için seyyanen zam ve en düşük emeli maaşın asgari ücret olmasını istiyoruz. İkincisi atanamamış öğretmenler ve öğretmenliğe atanmak için yapılan mülakatın kaldırılması için uğraşacağım" dedi.
Akşener, İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Muhammet Gür için işletme sahibinden destek istedi.
Bir erkek kuaför salonuna giren Akşener işletme sahibine fiyatları sorduktan sonra, "Maliyetler çok pahalandı. Yani bu fiyatla ev bakamazsınız." diye konuştu.
Öte yandan esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş Akşener'den, suçsuz yere oğlunun hapishanede yattığı ve bir yaşındaki torununun babasını görmediğini dile getirerek Akşener'den Af Yasası için destek istedi.
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