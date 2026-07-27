Küçükdurduran Köyü’nde dayanışmanın eseri Taziye Evi hizmete açıldı - Son Dakika
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Küçükdurduran Köyü’nde dayanışmanın eseri Taziye Evi hizmete açıldı

Küçükdurduran Köyü’nde dayanışmanın eseri Taziye Evi hizmete açıldı
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Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde, muhtar Onur Budak öncülüğünde imece usulüyle inşa edilen taziye evi, düzenlenen törenle dualar eşliğinde hizmete açıldı. Projeye köy halkı, iş insanları ve hayırseverler destek verdi.

Akyaka'da yapımı tamamlanan köy taziye evi, düzenlenen törenle dualar eşliğinde hizmete açıldı. Köy halkının imece usulüyle ortaya koyduğu örnek dayanışma sayesinde kısa sürede tamamlanan taziye evi, bölge halkının önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyü Muhtarı Onur Budak öncülüğünde başlatılan proje, köy sakinlerinin gönüllü katkılarıyla büyüyerek sosyal hizmete dönüştü. Yapım sürecinde iş insanı Uğur Boy, Akyaka İlçe Özel İdaresi ve çok sayıda hayırsever vatandaş da maddi ve manevi destek sağlayarak çalışmalara katkıda bulundu. Köyde birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen proje, imece kültürünün halen güçlü bir şekilde yaşatıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Taziye evinin açılış törenine AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Kars İl Genel Meclisi Başkanı Fuat Arslan, AK Parti Akyaka İlçe Başkanı Yener Güzeloğlu, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, ilçe kurum amirleri, köy muhtarları ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerçekleştirilen törende yapılan konuşmalarda, taziye evlerinin toplumun acılı günlerinde vatandaşların bir araya gelmesini sağlayan önemli sosyal mekanlar olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, bu tür eserlerin yalnızca bir bina olmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Katılımcılar ayrıca, imece geleneğinin Anadolu'nun en önemli değerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Küçükdurduran Köyü'nde sergilenen bu örnek dayanışmanın diğer yerleşim yerlerine de örnek olmasını temenni etti.

Köy sakinleri ise taziye evinin uzun yıllardır ihtiyaç duyulan önemli bir eksikliği gidereceğini ifade ederek, başta Muhtar Onur Budak olmak üzere projeye destek veren tüm kurumlara, iş insanlarına ve gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.

Yeni hizmete açılan taziye evinin, bundan sonraki süreçte cenaze ve taziye organizasyonlarının daha düzenli ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı belirtilirken, yapılan yatırımın Küçükdurduran Köyü'nün sosyal yaşamına önemli bir değer kazandıracağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Akyaka, Yaşam, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükdurduran Köyü’nde dayanışmanın eseri Taziye Evi hizmete açıldı - Son Dakika

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