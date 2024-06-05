Akyarlar'da deniz dibi temizliği Beşinci Etap - Son Dakika
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Akyarlar'da deniz dibi temizliği Beşinci Etap

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 2024 yılı Deniz Dibi Temizliği etkinliğinin beşinci etabı, Akyarlar sahilinde gerçekleşti. Temizlik etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

05.06.2024 17:10
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Akyarlar'da deniz dibi temizliği

Beşinci Etap Akyarlar'da yapıldı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 2024 yılı Deniz Dibi Temizliğinin beşinci etabı, Akyarlar sahilinde gerçekleşti.

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde başlayan ve yarımada koylarında devam eden 2024 yılı Deniz Dibi Temizliği etkinliği bu hafta Akyarlar Koyu'nda yapıldı. Deniz dibi temizliğinin yanında vatandaşlar ve öğrenciler tarafından sahil de temizlendi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliği etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Vekili Niyazi Atare, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Akyarlar Muhtarı İsmihan Ulutaş, TÜRÇEV Bodrum yetkilileri, Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe İlkokulu öğrencileri, otel yöneticileri ile personeller katıldı.

Bodrum'un koylarını çöp ve atıklardan arındırmayı amaçlayan temizlik etkinliğinde denizden çeşitli atıklar çıkarılarak Akyarlar Balıkçı Barınağında sergilendi. 250 kilogram atık, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Merkezine götürüldü.

Deniz Dibi Temizliği, 12 Haziran Çarşamba günü Turgutreis sahilinde devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyarlar'da deniz dibi temizliği Beşinci Etap - Son Dakika

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