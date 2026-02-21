Akyazı'da 2 Bin Fidan Dağıtımı - Son Dakika
Akyazı'da 2 Bin Fidan Dağıtımı

Akyazı\'da 2 Bin Fidan Dağıtımı
21.02.2026 15:21
Akyazı'da, çevre bilincini artırmak amacıyla 2 bin meyve fidesi vatandaşlara dağıtıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, çevre bilincini aşılamak gayesiyle vatandaşlara 2 bin adet meyve fidesi dağıttı.

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Gazi Süleymanpaşa Camii bahçesinde kurulan stantta, çevre bilincinin artırılması ve ağaçlandırmaya katkı sağlanması adına fidan dağıtımı yaptı. Yoğun ilgi gösteren vatandaşlara fidanlar, müdürlük personeli tarafından tek tek teslim edildi. Orman muhafaza memurları ve görevli personel, hem fidan dağıtımı yaptı hem de vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Dağıtılan meyve fidanlarının Akyazı'daki bahçelere ve topraklara hayat verecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

