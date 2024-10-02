Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Yelkuvan'dan İtfaiyecilere Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
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Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Yelkuvan'dan İtfaiyecilere Teşekkür Ziyareti

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Yelkuvan\'dan İtfaiyecilere Teşekkür Ziyareti

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, İtfaiye Haftası vesilesiyle itfaiye personelini ziyaret etti. Yelkuvan, itfaiyecilerin fedakarca görevlerini kutlayarak, topluma sağladıkları güven için minnettarlığını ifade etti.

02.10.2024 15:45  Güncelleme: 15:46
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Alaca Belediye Başkan yardımcısı Oktay Yelkuvan, Hizmet-İş sendikası Başkanı Mustafa Köroğlu ile İtfaiye Haftası dolayısıyla Alaca Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde görev yapan itfaiye personelini ziyaret etti.

Ziyareti sırasında, yangın, afet ve her türlü acil durumda fedakarca görev yapan itfaiyecilere olan minnettarlığını dile getiren Başkan Yardımcısı Yelkuvan, tüm itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutlamasının ardından çiçek takdim ederek görevlerinde başarılar dilerken, Hizmet- iş sendikası tarafından tatlı ikram edildi.

'Sizlerin gayret ve fedakarlığı topluma güven veriyor'

Başkan Yardımcısı Yelkuvan, Belediye başkanımız Şerif Arslan Ankara'daki çeşitli görüşmelerden dolayı bizimle beraber değiller kendilerinin çok selamları var. Bizler İtfaiyecilere minnettarız, itfaiyecilerin halkın can ve mal güvenliğini koruma adına gösterdikleri büyük özveri ve cesareti vurgulayarak, "Her türlü zorlu şartlarda insan hayatını koruma adına kendi hayatlarını tehlikeye atan tüm kahraman itfaiyecilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin gayreti ve fedakarlığı, topluma güven veriyor" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Yelkuvan'dan İtfaiyecilere Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

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