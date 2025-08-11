Alaca Belediyesi\'nden Gıda Güvenliği Denetimi

Alaca Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Alaca Belediyesi zabta ekipler, marketlerde, bakkallarda ve diğer gıda satışı yapan işletmelerde ürünlerin son kullanma tarihlerini tek tek inceledi. Ayrıca, gıda maddelerinin saklama şartları, hijyen standartları ve işletmelerin ruhsat durumları da kontrol edildi. Denetimler sırasında son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit eden işletmelere cezai işlem uygulandı. Zabıta yetkilileri, vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Belediye yetkilileri, gıda güvenliği konusundaki denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirterek, Alacalı vatandaşlardan da bu konuda duyarlı olmalarını istedi. Tüketicilerin, şüpheli gördükleri veya uygunsuz buldukları gıda ürünlerini ve işletmeleri derhal zabıta ekiplerine bildirmeleri çağrısında bulunuldu. - ÇORUM