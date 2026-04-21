Alaçatı Ot Festivali'nde "Küp: Kentin Üretken Perspektifi" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 14:53  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme'de düzenlenen 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali kapsamında, fotoğraf sanatçısı Fahri Bakırcı'nın eserlerinin sergilendiği 'KÜP: Kentin Üretken Perspektifi' adlı sergi açıldı. Sergi, Çeşme'nin üretim kültürü, doğayla ilişkisi ve gündelik yaşamını sanatseverlere sunuyor.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali kapsamında hayata geçirilen sergi, Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fotoğraf sanatçısı Fahri Bakırcı'nın eserlerinden oluşan sergide, kentin üretim kültürü, doğayla ilişkisi, tarımsal faaliyetler ve gündelik yaşamdan kesitler yer aldı. Sergide, Çeşme'nin turistik kimliğinin yanı sıra üretim ve yaşamın iç içe geçtiği yapısı ele alındı.

"KÜP: Kentin Üretken Perspektifi" sergisi, kent, üretim ve perspektif kavramları üzerinden kurgulandı. Sergi alanının merkezinde yer alan küp formu, bu üç kavramın birleşimini simgelerken, ziyaretçilere fotoğrafları farklı açılardan deneyimleme imkanı sunuyor."

Fotoğraf sanatçısı Fahri Bakırcı, serginin ilk kişisel sergisi olduğunu ve Çeşme'nin son iki yılını fotoğraflarla anlattığını belirtti.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de sergiyi gezerek, Fahri Bakırcı'dan eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi, 26 Nisan tarihlerine kadar her gün 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Çeşme, Sanat, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 16:43:34. #7.12#
SON DAKİKA: Alaçatı Ot Festivali'nde "Küp: Kentin Üretken Perspektifi" Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.