Alanya Belediyesi'nden Dünya Yaşlılar Günü'ne Özel Gezi Turuna - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nden Dünya Yaşlılar Günü'ne Özel Gezi Turuna

Alanya Belediyesi\'nden Dünya Yaşlılar Günü\'ne Özel Gezi Turuna

Alanya Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yaşlı vatandaşlara Sapadere Kanyonu'nda bir gezi turu düzenledi. Etkinlikte katılımcılara karanfil dağıtıldı.

01.10.2024 18:05  Güncelleme: 18:08
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Alanya Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Alanya'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Sapadere Kanyonu'na gezi turu düzenledi.

Alanya Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Tevfik Hoca Evi'nin müdavimi olan yaşlı vatandaşları, düzenlenen organizasyonla Alanya'nın önemli doğal güzelliklerinden Sapadere Kanyonu'nda bir araya getirdi. Belediye Tevfik Hoca Evi'nden Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan'ın uğurladığı vatandaşlar, gün boyunca temiz havanın ve doğal güzelliklerin tadını çıkardılar. Günün anısına Başkan Danışmanı Konukçu, etkinlikte yer alanlara karanfil dağıttı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi'nden Dünya Yaşlılar Günü'ne Özel Gezi Turuna - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya Belediyesi'nden Dünya Yaşlılar Günü'ne Özel Gezi Turuna - Son Dakika
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