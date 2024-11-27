Alanya'ya TOGG Araçları Takviye

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Alanya'nın güvenliğine TOGG takviyesi

Alanya emniyet ve jandarma ekiplerine yeni araçlar

ANTALYA - Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına 8'i TOGG olmak üzere toplamda 20 adet takviye araç için teslim töreni düzenlendi.

Antalya'nın tahsisine sunulan 225 Araç'tan 20 tanesi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma ekiplerinin kullanımına sunulmak için Alanya'da Atatürk anıtı önünde teslim töreni gerçekleşti. 10 adet emniyet 10 adet ise jandarma ekiplerine teslim edilen araçlarda aralarında yerli ve milli araç olan TOGG marka araç vatandaşlar tarafından en beğenilen araç oldu.

Törende konuşan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer "Bir ay önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla İçişleri Bakanlığı'mızca Türkiye genelindeki emniyet ve jandarma birimlerine bu araçların dağıtımı gerçekleştirildi. Bugün de 10 emniyet müdürlüğümüz 10 da jandarma komutanlığımız için araçlar teslim edildi. Asayiş, devriye ve özellikle trafik görevlerini yerine getirecekler. Burada gördüğünüz bu araçlar bizim yerli üretimimiz olan TOGG araçlar da var. Kullanım yerlerine göre onları da asayişte, trafikte bütün arkadaşlarımız kullanmaya devam edecekler. Bizler Alanya'nın asayiş ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyoruz. Alanya'mız tüm turizm hareketlerine rağmen bütün hareketliliğine rağmen bölgenin en huzurlu kentlerinden biri. Bu uğurda görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü'müzde görev yapan tüm arkadaşlarımıza, jandarma komutanlığımızda görev yapan arkadaşlarımıza, sahil güvenlik komutanlığında görev yapan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Törende emeği geçenlere teşekkür eden Ürkmezer, "Bu araçların bizde sağlanmasında büyük desteği olan başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere ve bütün İçişleri Bakanlığı'mızdaki büyüklerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Alanya'yı daha huzurlu bir yer haline getirmek için genelde bütün arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımzıın hepsiyle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Alanya'mıza kentimize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız kullanmayı Allah arkadaşlarımıza nasip etsin." Şeklinde konuştu.

Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya ilçe emniyet müdürü Murat Kenan Patat, Alanya ilçe jandarma komutanı Binbaşı Hüseyin Direk ve çok sayıda emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Törenin ardından teslimi gerçekleşen araçlar personeller tarafından tören alanından ayrıldı.