Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu - Son Dakika
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Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu

04.06.2022 10:39
Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu

Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü saz ekibi tarafından hazırlanan Meşk-i Muhabbet Bağlama Dinletisi izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu

MANİSA - Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü saz ekibi tarafından hazırlanan Meşk-i Muhabbet Bağlama Dinletisi izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Halk eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı 7 kişilik saz ekibi tarafından Meşk-i Muhabbet Bağlama Dinletisi düzenlendi. Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Çetin Mercan Burak yönetimindeki saz ekibi Türkiye'nin değişik yörelerine ait halk türkülerini seslendirirlerken, zaman zaman türkülerin hikayesi ve ozanlar hakkında bilgiler de verdiler.

Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi ozanların hayatlarından kesitler anlatılırken, "Oy Asiye" türküsünün hikayesi, zeybek oyunlarının doğuş hikayeleri anlatıldı. İlker Şahin, Ali Osman Avcı, Hasan Hüseyin Demiray, Çağdaş Aktaş, Özgür Ertuğrul, Himmet Taşkın ve Çetin Burak Mercan'dan oluşan saz ekibi 24 eser seslendirdi. Dinletide türküler koro ve solo olarak seslendirildi. İzleyenler yerlerinden türkülere eşlik ederlerken, oyunlarda oynadılar. Zeybek türküsü seslendirilirken, Sezai Horasan ve Emine Sert sahnede zeybek oynayarak, geceye ayrı bir renk kattılar.

Programda konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Halk eğitimi 7'den 77'ye herkesi kapsayan eğitim kursları ile tüm vatandaşlarımıza ulaşabiliyor. Bu yıl 347 değişik kursta 10 bin 70 kursiyere eğitim verdik. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bir yıl boyunca hazırlamış olduğu çalışmaları 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde sergiliyor. Meşk-i Muhabbet Bağlama Dinletisini bugün sergiledik. Diğer çalışmalarımızı da sergilemeye devam edeceğiz.

Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde verilen halk türküleri dinletisine Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu
Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu
Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu
Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu

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Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Alaşehir, Bağlama, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alaşehir'de saz ekibi izleyenleri coşturdu - Son Dakika

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