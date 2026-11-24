Gaziantep'te iş yerinde düşerek kolunu kıran 32 yaşındaki Ahmet Aklap, alerjisi olduğunu belirttiği ilacın kendisine uygulanmasının ardından fenalaşarak ölümden döndüğünü iddia etti. Hastaneden taburcu edildikten sonra aynı ilacın kendisine yeniden reçete edildiğini öne süren Aklap, durumu eczacı arkadaşının fark etmesi üzerine konuyla ilgili hukuki süreç başlattı.

İddiaya göre, 16 Kasım 2026 tarihinde iş yerinde düşerek kolunu kıran Ahmet Aklap, tedavi için özel bir Hastaneye başvurdu. Hastaneye girişte alerjisi olduğunu belirten bir belgesi bulunduğunu ifade eden Aklap'a, buna rağmen alerjisi olan ağrı kesici ilaç uygulandı. İlacın ardından fenalaşarak kalbi durma noktasına gelen Aklap'a sağlık ekipleri müdahale etti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Aklap'a aynı ilacın yeniden reçete edildiğini eczacı arkadaşının reçeteyi incelemesiyle fark ettiğini söyledi. Yaşadığı olayın ardından hastane yönetimi hakkında gerekli başvuruları yaptığını söyleyen Aklap, yetkililerden yardım istedi.

"Kalbim durma noktasına geldi"

Yaşadığı olayı anlatan Ahmet Aklap, "İş yerimde ayağım kaydı ve düştüm. Kolum kırıldığı için hastaneye gittim. Hastaneye ilk girişimde alerjim olduğunu belirten bir kağıdım vardı. Ancak bu kağıda bakılmadan bana ağrı kesici ilaç yapıldı. İlacın alerjim olan bir ilaç olduğunu sonradan öğrendim. İlacın ardından hastanede bayıldım, kalbim durma noktasına geldi. Bütün vücudum kabardı. Doktorlar müdahale etti, bana iki doz adrenalin yapıldı. Eşim de o sırada yanımda ağlıyordu. Doktorların müdahalesiyle yeniden kendime geldim" dedi.

"Aynı ilacı bana yeniden reçete ettiler"

Yaşadığı müdahalenin ardından tedavisine devam edildiğini ve kolunun alçıya alındığını belirten Aklap, "Daha sonra tomografim çekildi ve kolum alçıya alındı. Acil doktoru Murat Erkek, başından sonuna kadar benimle ilgilendi. İlacın uygulanması sürecinde de kendisi yanımdaydı. Ancak bütün bunlara rağmen hastaneden çıkarken aynı ilaç bana reçete edildi" ifadelerini kullandı.

İlacın alerjisi olduğu ilaçlardan biri olduğunu eczacı arkadaşının uyarısıyla öğrendiğini öne süren Aklap, "Eczacı arkadaşımla konuştuk ve gündüz yaşadığım olayı anlattım. Reçeteye baktığında bana, 'Abi senin zaten buna alerjin var. Sana tekrar aynı ilacı yazmışlar' dedi. Bunun üzerine hastaneye giderek epikriz raporunu almak istedik. Raporda bana uygulanan ilaçların yer almasını istedik ancak bize her şeyi yazmak zorunda olmadıklarını söylediler. Evraklarda eksiklik ve sahtecilik olduğunu düşünüyorum. Bize verilen reçeteler ve diğer belgeler elimizde bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Adaletin yerini bulmasını istiyorum"

Olayın 16 Kasım Pazartesi günü yaşandığını belirten Aklap, "Sabah saat 08.17'de hastaneye giriş yaptım, öğleden sonra saat 13.30'da çıkış yaptım. Reçetem ise saat 16.00 civarında geldi. Konuyla ilgili hukuki süreci başlattık ve gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Ben sadece adaletin yerini bulmasını ve devletimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Bundan sonraki süreç yetkililerin elinde" diye konuştu.