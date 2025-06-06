Ali Hızar, Bayram Sonrası Kayseri\'de Yatırım Temasları Yapacak

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı ve iş insanı Ali Hızar, bayram sonunda Kayseri'ye gelerek bazı yatırımlar için kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle temaslarda bulunacaklarını söyledi.

Bir süre önce kurulan Avrupa Kayserili İşverenler Birliği'nin kısa zamanda önemli ve hızlı gelişmeler kaydettiğini açıklayan Genel Başkan Ali Hızar Eylül ayında 7 Avrupa ülkesinin 15 şehrinde toplantılar düzenleyerek buralarda da şubeler açılacağını ifade etti. Kurban Bayramı sonrası Kayseri'ye yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının yer aldığı bir heyetle geleceklerini kaydeden AKİB Başkanı Ali Hızar, Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere milletvekilleri, STK başkanları ve çeşitli sektörlerdeki iş insanlarıyla önemli görüşmeler ve buluşmalar gerçekleştireceklerini söyledi Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkanı Ali Hızar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kısa süre önce kurmuş olduğumuz bu birlik çok ciddi karşılık buldu ve hızla gelişiyor büyüyor, iş insanlarından oluşan birliğimizin üyelerinin hepsinin kalbinde bir tek sevda var, o da Kayseri sevdası ve bu nedenle de buradaki geliştirdiğimiz iş sektörlerimize uygun ya da başka alanlarda da olmak kaydıyla Kayseri'de birikimlerimizi yatırıma dönüştürmek ve şehrimizin atalarımızın emaneti topraklarımızla helalleşmek ve gücümüz oranında istihdam oluşturan yatırım yapmak istiyoruz. Bu amaçla bayram sonrası Kayseri'deyiz inşallah. Herkesin bayramını kutluyorum, Allah huzur ve sağlıkla yenisine erdirsin inşallah."

Kayseri'ye gelecek heyetin başında AKİB Genel Başkanı Ali Hızar yer alırken, gelecek heyetteki diğer yönetici isimler ise şu şekilde:

Başkanvekili Bilal Akdağ, Başkanvekili Vural Burakçin, Başkan Yardımcısı Hacı Mehmet Batagan, Başkan Yardımcısı Avukat İsmet Özkara ve Avrupalı Kayserililer Birliği (AKB) Başkanı İş İnsanı Yeşim Akpınar. - KAYSERİ